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بعد تكبده خسائر.. الدولار يستقر رغم بيانات مخيبة للآمال

George Washington is seen with printed medical mask on the one Dollar banknotes in this illustration taken, March 31, 2020. (Reuters)
الدولار الأميركي تأثر باضطرابات الجائحة
عملات

بعد تكبده خسائر.. الدولار يستقر رغم بيانات مخيبة للآمال

الاقتصاد الأميركي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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استقر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأميركي بعد تقرير وظائف مخيب للآمال الأسبوع الماضي أنهى سلسلة من الارتفاعات للعملة الأميركية.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر كانون الأول. ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين أكبر اقتصاد في أوروبا المعتمد على الصادرات على تخفيف وطأة الجائحة.

ويقلل المضاربون مراكز الدولار المدينة، لكن بعض المحللين يقولون إن صدور بيانات اقتصادية أفضل من الولايات المتحدة ومواصلة تحقيق تقدم في مكافحة كوفيد-19 هي العوامل المطلوبة لتحقيق الدولار لمزيد من المكاسب.

وارتفع الدولار أمام اليورو 0.1% مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7% الجمعة. وسجل الجنيه الاسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15% للدولار.

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وأظهرت نتائج ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير كانون الثاني كما أن عدد من خسروا وظائفهم في الشهر السابق كان أكبر من العدد المبدئي.

يدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيون بحزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تتوقع تمرير التشريع النهائي المتعلق بحزمة المساعدات من الكونغرس قبل 15 مارس آذار.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6% الجمعة.

وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية قليلا إلى 6.4569 للدولار لكن من المرجح أن تشهد التداولات تراجعا قبل عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة السنة الصينية الجديدة اعتبارا من يوم الخميس.

وسجل الدولار الاسترالي 0.7665 دولار أميركي بانخفاض بلغ 0.15% واستقر الدولار النيوزيلاندي مسجلا 0.7192 دولار أميركي.

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