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"دودج كوين" ترتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد تغريدة "إيلون ماسك"

عملات رقمية مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

"دودج كوين" ترتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد تغريدة "إيلون ماسك"

قيمتها السوقية بلغت 10 مليارات دولار

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت عملة دودج كوين المشفرة يوم أمس إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعد تغريدة لإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر قائلا فيها من يتخلى عن هذه العملة وسط هذا السباق.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لعملة الدودج كوين عشرة مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن عملة دودج كوين عام 2013، إذ تمتاز تلك العملة بسرعة تعدينها في مراحلها الأولى ما يسمح بتداولات أكبر عليها في أوساط المستثمرين.

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ويوم الخميس الماضي، صعدت عملة دودجكوين المشفرة "dogecoin" بأكثر من 50%، بعدما أبدى ماسك على موقع تويتر دعمه لها بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي "لبرهة".

وقفزت دودجكوين إلى 0.05798 دولار، وفقا لبيانات على موقع كوينديسك لسلاسل الكتل والعملات المشفرة.

وأدت تغريدات ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بشأن بعض الشركات والعملات الرقمية إلى ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية.
وقفزت أسهم شركات جيم ستوب وإتسي وسي.دي بروغكت بعد تعليقات على حسابه في تويتر بشأنها.

وتكسب العملات الرقمية الزخم مع إقبال المزيد من المستثمرين العاديين عليها. وعزز هذا الحماس إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية لتزيد على تريليون دولار لأول مرة في مطلع يناير كانون الثاني.

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