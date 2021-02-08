سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية جلسة التداول اليوم الاثنين مع مراهنة المستثمرين على آمال بأن حزمة تحفيز مالي ستؤدي إلى تعاف سريع للاقتصاد الأميركي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.14% إلى 31191.20 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.15% إلى 3892.59 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 0.58% إلى 13937.06 نقطة.

واستعرض المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي، أشرف العايدي، في مقابلة مع "العربية"، أداء الأسواق المالية، في ضوء ترقب تأثير حزمة التحفيز الأميركي المقدرة بحوالي 1.9 تريليون دولار.

وأوضح العايدي أن التضخم يؤثر على القيمة الحقيقية للاستثمارات، ومع ارتفاع معدل التضخم سيدفع فوائد السندات للارتفاع، وبالتالي ينخفض سعر هذه السندات للتعويض عن تأثير التضخم.

وقال إنه "وبوجه عام فإن ارتفاع معدل التضخم جيد للأسواق لأنه يرفع العوائد، لكن ارتفاع عوائد السندات بوتيرة أسرع من التضخم، فهذا سوف يصعب من قرارات الاستثمار".