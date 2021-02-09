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الإسترليني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
اقتصاد بريطانيا

الإسترليني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات

تقدم بريطانيا في توزيع لقاحات كورونا عامل إيجابي للعملة البريطانية

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لندن - رويترز

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سجل الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، أعلى مستوى له أمام الدولار في حوالي 3 أعوام، وجرى تداوله قرب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل اليورو، مع إشارة محللين إلى تقدم بريطانيا في توزيع لقاحات كوفيد-19 كعامل إيجابي للعملة البريطانية.

ووصل الإسترليني إلى 1.3798 دولار في أواخر تعاملات بعد الظهر في لندن، وهو أعلى مستوى له أمام العملة الخضراء منذ 27 أبريل نيسان 2018.

وأمام العملة الأوروبية استقر الإسترليني عند 87.70 بنس لليورو.

وما زال الإسترليني يلقى دعما أيضا من اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي الذي استبعد فيه المركزي البريطاني توقعات السوق لأسعار فائدة سلبية.

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