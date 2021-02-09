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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد صعود قوي

الأسهم الأوروبية
 انحسار صعود قوي للأسهم الأوروبية مدفوعاً بآمال في تعافٍ اقتصادي عالمي
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد صعود قوي

نزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2%

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد انحسار صعود قوي مدفوعا بآمال في تعاف اقتصادي عالمي أسرع وتيرة وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما زادت أسهم شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال بعد أن تعافت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.

وزاد سهم توتال 1.1% بعد أن قالت الشركة إن أرباحها تعافت في الربع الأخير من العام الماضي، إذ استقرت أسعار النفط، بيد أن ضربة من خفض قيمة أصولها بسبب جائحة كوفيد-19 دفعها لتسجل صافي خسارة 2.7 مليار دولار لعام 2020 ككل.

ونزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% بعد أن ربح نحو 4% منذ بداية الشهر الجاري على خلفية انتظام معدلات توزيع لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتوقعات بإقرار مشرعين أميركيين لحزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة قريبا.

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وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2% حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر/كانون الأول، إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين والولايات المتحدة في دعمها.

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