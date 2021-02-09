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الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار ونمو آمال التحفيز الأميركي

الذهب
الذهب
الذهب

الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار ونمو آمال التحفيز الأميركي

ارتفع 0.5% في التعاملات الفورية

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أميركي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية، بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد "المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأميركي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة".

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وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس آذار حتى بدون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.

وقال محللون إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2341.54 دولار.

وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016.

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