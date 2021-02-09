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هيئة السوق السعودية تطلق خدمة إلكترونية لتلقي المقترحات البحثية

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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تطلق خدمة إلكترونية لتلقي المقترحات البحثية

للوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أطلقت هيئة السوق المالية السعودية، النسخة الإلكترونية للأجندة البحثية التي تتيح للباحثين تقديم مقترحاتهم البحثية على الموضوعات المطروحة للدراسة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم توفير المعلومات والبيانات، وتشجيع الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية، وتعزيز التواصل مع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

وفي هذا الجانب، قال وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية، يزيد بن صالح الدميجي، إن هذه الخطوة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين وتقديم التسهيلات الإجرائية لهم لإنجاز بحوثهم ذات الصلة بالسوق المالية، والتي من شأنها دعم خطط الهيئة لتطوير السوق المالية وتحقيق مستهدفات برنامج (تطوير القطاع المالي).

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وأشار يزيد الدميجي إلى أن الهيئة نفذت عدة مبادرات لدعم توفير المعلومات والبيانات المرتبطة بالسوق المالية، وفي هذا الخصوص نشرت عدة دراسات وأبحاث على موقعها الإلكتروني، وقدمت الدعم الفني والمادي للباحثين، بالإضافة إلى عقد حلقات العمل لمناقشة نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث مع المعنيين داخل الهيئة وخارجها.

وفي نفس السياق، دعت الهيئة المهتمين والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية لتقديم مقترحاتهم البحثية على الموضوعات المطروحة للدراسة في الموقع الإلكتروني للهيئة عبر القسم المخصص لذلك، مثمنين للجميع اهتمامهم البحثي في مجال السوق المالية.

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