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مستثمر في أنابيب "أدنوك" يبيع سندات بـ 3 مليارات دولار

خط انابيب لنقل الغاز
خط أنابيب للغاز
شركات

مستثمر في أنابيب "أدنوك" يبيع سندات بـ 3 مليارات دولار

تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 8.5 مليار دولار في بيع الدين

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة أن غالاكسي بايبلاين أستس، المملوكة لكونسورتيوم مستثمرين حصل على حصة في أصول خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، من المتوقع أن تجمع ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار، الثلاثاء، من بيع سندات مستهلكة مقومة بالدولار على شريحتين.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تدير العملية بأنها تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 8.5 مليار دولار في بيع الدين. ومن المتوقع إطلاق بيع السندات في وقت لاحق من اليوم.

وجرى تقليص السعر الاسترشادي إلى 140 زائد أو ناقص خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل سبع سنوات للشريحة التي تستحق خلال 12 عاما ونصف العام إلى 13 عاما ونصف العام، و185 زائد أو ناقص خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للشريحة التي تستحق خلال ما يتراوح بين 19 عاما و19 عاما وثلاثة أرباع العام.

وجرى تقليص الشريحتين كلتيهما 15 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي. ويبلغ متوسط العمر المرجح للسندات المستهلكة ست سنوات ونصف السنة إلى سبع سنوات ونصف السنة و12 عاما ونصف العام إلى 13 عاما ونصف العام على الترتيب.

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