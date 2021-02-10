ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ دعمت مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية من شركات بينها سوسيتيه جنرال التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاح في العام الجاري.

وربح سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.9%، بعد أن فاقت أرباحه التوقعات في الربع الرابع، إذ جاءت الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أقل من المتوقع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% فيما قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المكاسب. وصعدت معظم المؤشرات الأوروبية في التعاملات المبكرة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وانخفض سهم البنك الهولندي إيه.بي.إن امرو 1.3%، حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف سهم تيسن كورب الألمانية العملاقة 5.8%، بعد أن رفعت توقعاتها للعام بالكامل مشيرة إلى تحسن في الطلب، بينما زاد سهم دليفري هيرو لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 0.3% بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 95% في إيرادات العام بالكامل. وزاد المؤشر داكس الألماني 0.1%.

وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6%، بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.