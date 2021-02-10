.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين..وبتكوين تستقر

بيتكوين
بيتكوين
الأسواق العالمية

الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين..وبتكوين تستقر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ الدولار أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء إذ انحسر الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.

واستقرت بتكوين عند نحو 46 ألفا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 48 ألفا و216 دولارا أثناء الليل بعد أن كشفت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الرائدة.

وبلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم، التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، مستوى قياسيا عند 1826 دولارا اليوم قبل أن تتداول مرتفعة 1.1% إلى 1791 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في إشارة إلى ضعف الدولار "الآفاق الاقتصادية للعام، وفقا لإجماع السوق، تبدو إيجابية.

"المعنويات والمراكز هما المحركان الرئيسيان للسوق في الوقت الحاضر".

ونزل الدولار الذي عادة ما يُنظر إليه كملاذ آمن مقابل العملات المناظرة الرئيسية إذ تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض 90.378 اليوم للمرة الأولى هذا الشهر وبلغ في أحدث تداولات 90.398 وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة.

واستقر الدولار تقريبا عند 104.58 ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث.

وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1% عند 1.3818 دولارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

صفعة من الداخل.. تكذيب للحرس الثوري حول الطائرة الأوكرانية
صفعة من الداخل.. تكذيب للحرس الثوري حول الطائرة الأوكرانية

اكتشف المزيد