واصلت الأسهم السعودية الأداء الإيجابي للجلسة الخامسة على التوالي، في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعدد من الأخبار الإيجابية، منها ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل، وإعلان الجدول الزمني لاندماج بنكي الأهلي وسامبا.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.32% تعادل 28.48 نقطة، إلى مستوى 8921.4 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى سجله في يوليو 2019.

وبلغت قيمة التداول في الأسهم السعودية نحو 5.087 مليار ريال عبر التداول على نحو 116.3 مليون سهم.

ودعم من أداء المؤشر خلال جلسة اليوم، ارتفاع قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.17% بفضل ارتفاع سهم سامبا بنسبة 4.01% عند سعر 32.45 ريال في تلك الأثناء، بينما ارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 3.34% عند سعر 44.85 ريال.

وتصدر سهم "زجاج" الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9% عند سعر 38.2 ريال، تلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 7.25% قادته لتصدر الأسهم الأكثر تداولاً في القيمة بنحو 499.8 مليون ريال.

وقال الخبير الاستراتيجي في جوليوس بير غروب، ماتيو راشتر: "يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع إلقاء نظرة على الأسهم السعودية".

وأضاف راشتر، محلل الأسهم للأسواق الناشئة في الشركة السويسرية، التي تمتلك أصولاً مدارة قيمتها 486 مليار دولار، أن الأسهم السعودية "يمكن أن تستفيد من تجارة الانكماش، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، في مقابلة يوم الأحد الماضي، مع "العربية"، إن سوق الأسهم السعودية تعرض لضغوط لثلاثة أسابيع ماضية، لكنه في آخر جلستي تداول بدأ المستثمرون يكتشفون حجم المبالغة في توقعات الإغلاق، مؤكداً أن الإغلاقات أصبحت محدودة وجزئية، بسبب تمرس دول العالم في التعامل مع الجائحة.

وقال العمران: "لقد تجاوزنا الأسوأ من توقعات الإغلاق في الأسابيع الماضية".