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مستويات قياسية في وول ستريت بدعم نتائج الشركات

وول ستريت مناسبة
بورصة نيويورك
وول ستريت

مستويات قياسية في وول ستريت بدعم نتائج الشركات

ترقب كلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول

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دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند مرتفعات غير مسبوقة اليوم الأربعاء، مدعومة بنتائج أعمال إيجابية، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التعافي الاقتصادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.2 نقطة، بما يعادل 0.17% إلى 31428.02 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.6 نقطة، أو 0.24% إلى 3920.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.6 نقطة، أو 0.61% إلى 14093.347 نقطة بحسب "رويترز".

من جهة ثانية يواجه الدولار الأميركي صعوبات في الارتفاع إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأميركية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أميركي كبيرة.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، إذ يتحرك الديمقراطيون سريعا لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوبا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الفدرالي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأميركية.

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