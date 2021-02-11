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أسهم أوروبا ترتفع.. وأسترا زينيكا يصعد بعد أرباح قوية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع.. وأسترا زينيكا يصعد بعد أرباح قوية

سهم أسترا زينيكا يصعد 1.3% بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكورونا

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دبي - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3%، بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2%.

وارتفع سهم دانون 2.8%، بعد أن طالبت شركة الاستثمار ارتيسان بارتنرز بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.

وتراجع سهم كومرتس بنك الألماني 2.9 بالمئة بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الأخير من العام الماضي.

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