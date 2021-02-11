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بيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار..وقلق من أكبر فقاعة سوقية تاريخيا!

A representation of virtual currency Bitcoin is seen in front of a stock graph in this illustration taken November 19, 2020. (Reuters)
ارتفع سعر بيتكوين متجاوزاً مستوى 48000 دولار للمرة الثانية
بيتكوين

بيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار..وقلق من أكبر فقاعة سوقية تاريخيا!

بعد أن قالت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات BNY Mellon إنها توفر خدمات حفظ الأصول الرقمية

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع سعر بيتكوين متجاوزاً مستوى 48000 دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وذلك بعد أن قالت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات BNY Mellon إنها توفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.

ووصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى رقم قياسي خلال اليوم بلغ 48297 دولار، وذلك وفقاً لبيانات من موقع CoinDesk.

وقالت مؤسسة BNY Mellon اليوم الخميس إنها تبدأ بتمويل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وتسمح المؤسسة للأصول المشفرة بالمرور عبر الشبكة المالية نفسها التي تستخدمها حالياً للحيازات التقليدية، مثل: سندات الخزانة الأميركية والأسهم.

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وتم تشكيل BNY Mellon، أو مؤسسة بنك نيويورك ميلون، من اندماج بنك نيويورك ومؤسسة ميلون المالية في عام 2007، وهي شركة قابضة للخدمات المصرفية الاستثمارية الأميركية.

وتمثل مؤسسة بنك نيويورك ميلون الشركة المالية الكبرى الأحدث التي تقدم الدعم للعملات الافتراضية، وقالت ماستركارد إنها تقدم الدعم لبعض العملات المشفرة عبر شبكتها هذا العام.

ويأتي ذلك أيضاً بعد إعلان تيسلا عن شرائها ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين وقبولها قريباً كطريقة للدفع.

وارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 60% منذ بداية العام بعد أن تضاعفت قيمتها أربع مرات في عام 2020.

وتعزز الارتفاع الحاد للعملة الرقمية من خلال زيادة الطلب من المؤسسات، حيث يتجه المستثمرون الأكثر خبرة نحو العملة المشفرة بسبب التصور بأنها مخزن ذو قيمة شبيه بالذهب.

ومع ذلك، يشعر المشككون بالقلق من أن عملة بيتكوين قد تكون واحدة من أكبر فقاعات السوق في التاريخ.

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