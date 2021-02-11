.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأميركي

الذهب
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%
سعر الذهب

الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأميركي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفض الذهب اليوم الخميس، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1837.13 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1837.40 دولار، نقلاً عن رويترز.

أرباح أسواق العثيم السنوية تنمو 31% إلى 451 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح أسواق العثيم السنوية تنمو 31% إلى 451 مليون ريال

وقالت المحللة الإستراتيجية لدى ديلي فيكس، مارجريت يانغ: "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".

وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أميركية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يناير/كانون الثاني أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، في خطاب أمس الأربعاء على الحاجة لسياسة مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1244.84 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير/شباط 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2340.94 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد