بعد هبوطها من أعلى مستوى على الإطلاق، عادت "بيتكوين" إلى الارتفاع مجدداً خلال تعاملات السبت، حيث ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 1% إلى مستوى 47760 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 889.3 مليار دولار.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال بنك "جي بي مورغان تشيس"، إن طلب العملاء على عملة "بيتكوين" لم يصل لمستوى ملحوظ حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك سيتغير في مرحلة ما.

وأوضح وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أنه "إذا تطورت فئة الأصول بمرور الوقت ليتم استخدامها من قبل مديري الأصول ومستثمرين مختلفين، فسيتعين علينا المشاركة في ذلك".

ووفق موقع "كوين ماركت كاب"، فقد صعدت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 3% رابحة 43.2 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 1439 مليار دولار في تعاملات متأخرة من أمس الجمعة إلى مستوى 1482.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

كانت "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية قد ارتفعت من حيث القيمة السوقية أعلى مستواها القياسي 48 ألف دولار خلال التعاملات، مدعومة بتزايد الطلب عليها من قبل مؤسسات كبرى.

وبعد إعلان شركة "تسلا" الأميركية، استثمارها 1.5 مليار دولار في "بيتكوين"، أعلنت شركة "ماستر كارد" خططاً للسماح لعملائها بالتعامل ببعض العملات المشفرة. كما كشفت "بنك أوف نيويورك ميلون"، أنه مع تزايد طلب المستهلكين على عملة "بيتكوين"، قرر تقديم خدمات خاصة بالعملات المشفرة.

وفي تعاملات مبكرة من اليوم السبت، ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 4.5% إلى مستوى 1835 دولار. فيما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية مستوى 211.5 مليار دولار.

وصعدت عملة "تيزر" بنسبة 0.19% إلى مستوى 1 دولار، فيما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية مستوى 31.6 مليار دولار.

كما ارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.56% إلى مستوى 0.909 دولار. فيما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية مستوى 28.4 مليار دولار.

أما عملة "إكس ريبل" فقد سجلت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 11.25% إلى مستوى 0.624 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية 28.2 مليار دولار.