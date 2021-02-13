بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات إغلاق قياسية مرتفعة الجمعة وسط شراء المستثمرين في أسهم الطاقة والشركات المالية وشركات المواد وبيعهم أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة توقعا لدعم مالي جديد من واشنطن لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي.

لازمت المؤشرات الرئيسية نطاقا ضيقا خلال الأسبوع مع خروج المستثمرين من أسهم النمو التي هيمنت على موجة صعود دامت لنحو عام ليشتروا في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وتلك المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وارتفعت قطاعات الطاقة والشركات المالية والمواد على ستاندرد أند بورز توقعا لاستفادتها من إعادة فتح الاقتصاد، في حين انخفضت أسهم ذات ثقل مثل أبل وتسلا ومايكروسوفت معظم فترات الجلسة.

وقال توماس هايِس، رئيس صندوق التحوط جريت هيل كابيتال في نيويورك إن أسهم القيمة والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية تستفيد في ظل مناخ رفع سعر الفائدة والنمو المرتفع، وهي بيئة يوشك الاقتصاد الأميركي على دخولها.

وقال "نحن نستهين بالتأثير الكامن لكل الأموال التي في النظام مع توزيع المزيد من اللقاحات ومع إعادة فتح البلاد.

وأضاف "نواصل هذا التحول المتسق مع دورة الأعمال الجديدة، ومع ارتفاع عوائد (السندات)، فإن أسهم القيمة والمرتبطة بالدورة الاقتصادية ستقود المسيرة".

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.29 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 31458.99 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 18.61 نقطة أو 0.48% مسجلا 3934.99 نقطة، وتقدم ناسداك 69.70 نقطة أو 0.5% إلى 14095.47 نقطة.