كشفت مصادر وثيقة الصلة بملف طرح شركة "تعليم" لخدمات الإدارة في البورصة، وهي إحدى استثمارات شركة سي آي كابيتال القابضة في مصر، أن إجمالي تقييم الشركة يتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه.

ومن المتوقع وفقا للمصادر أن تصل إيرادات "تعليم" المتوقعة خلال العام المالي الجاري ما بين 550 و600 مليون جنيه، حيث تقوم بتشغيل جامعة النهضة في بني سويف، وفقا لما ذكرته "المال".

تعتزم شركة "تعليم" لخدمات الإدارة، طرح 49% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري.

سينفذ الطرح عبر بيع شركة "سفنكس أوبليسك" لنحو 357.8 مليون سهم من حصتها في الشركة، تمثل 49% من إجمالي رأس المال الشركة بحد أقصى، في طرح عام وخاص بالسوق الثانوية، بغرض البيع والتداول في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يكون بنك الاستثمار "سي أي كابيتال"، ضمن المساهمين الذين سيخفضون حصتهم في شركة "تعليم"، والتي يملكها البنك عبر شركة "سفنكس". وكان "سي أي كابيتال" قد اشترى في عام 2019، بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين، 60% من شركة "تعليم"، من شركة "طيبة" لإدارة التعليم القابضة، مقابل نحو 1.2 مليار جنيه.

وكان من ضمن المستثمرين المشترين حينها صندوق استثمار StonePine Ace، المملوك والمدار بواسطة شركة StonePine وشركة Ace & Company الرائدتين في مجال الاستثمار المباشر. ومن ضمن المساهمين أيضا أحمد بدر الدين الشريك الرئيسي في شركة آر إم بي في للاستثمار المباشر، وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة "تعليم".

ويعني الطرح الثانوي أن الشركة لن تصدر أسهما جديدة خلال الطرح، ولكن المساهمين الحاليين سيطرحون حصتهم الحالية للبيع سواء للمؤسسات أو الأفراد.

ووفق البيانات المتاحة، تمتلك وتدير "تعليم" جامعة النهضة ببني سويف، والتي تعد أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، وبها سبع كليات للطب البشري والصيدلة وطب الفم والأسنان والهندسة وعلوم الحاسب، والإعلام والعلاقات العامة، وإدارة الأعمال. وتسعى شركة "تعليم" حاليا إلى الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء جامعة "باديا" بالشراكة مع شركة "بالم هيلز" في غرب القاهرة.

ومن المقرر أن تقوم شركة "سي أي كابيتال"، بدور المنسق العالمي الوحيد والمدير المشارك للطرح، في حين يشارك أيضا كل من "رينيسانس كابيتال" و"بنك أبو ظبي الأول" في إدارة الطرح.

ويقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات المحلية للطرح، فيما يقدم نورتون روز فولبرايت الاستشارات الدولية. ويقوم مكتب وايت أند كيس بدور المستشار المحلي والدولي لمديري الاكتتاب المشتركين.