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الكويت: تقديم بلاغ ضد "تمكين القابضة" لعدم تنفيذ قرار "أسواق المال"

هيئة أسواق المال الكويتية
هيئة أسواق المال الكويتية
بورصة الكويت

الكويت: تقديم بلاغ ضد "تمكين القابضة" لعدم تنفيذ قرار "أسواق المال"

فرضت عليها غرامة مالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قدمت هيئة أسواق المال الكويتية بلاغاً إلى نيابة سوق المال ضد الممثل القانوني لشركة "تمكين القابضة"، لعدم التزام المبلَّغ ضده، حتى موعد تقديم البلاغ، بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة الصادرة عنه والبالغ قيمتها 3 آلاف دينار، للتأخر في تقديم إفصاحات تخص التغيير في قوائم المطلعين.

وأبلغت "أسواق المال "الشركة بالمخالفة والغرامة في 6 سبتمبر الماضي، وقدمت البلاغ 9 الجاري، أي بعد أكثر من 5 أشهر، ما يعد وقتا طويلا جدا في تنفيذ قرارات وغرامات الهيئة.

وكشفت مصادر أن بعض الشركات، التي تتلاعب أو التي تقوم بعمليات سطو على حقوق وأصول الغير، والتلاعب في محافظ تحت إدارتها، والتزوير في نقل محافظ من شركة إلى أخرى، والتواطؤ والتردد في عدم إعادة الحقوق إلى ملاكها، تراهن على بطء إيقاع العقاب اللازم أو تنفيذ الغرامة الفورية على المخالفين، وفقا لصحيفة الجريدة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية، بما يحق لها وفق القانون من صلاحيات واسعة، يتوجب عليها السرعة في فصل المخالفات، وكذلك سرعة إصدار العقوبة وتطبيقها بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مراعاة لخصوصية وطبيعة السوق المالي، وما يترتب على أي تأخير من خسائر ومخاطر أو ضياع للفرص.

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