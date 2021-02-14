قفز سهم اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" بنسبة 9.95% إلى سعر 12.16 ريال، في مستهل تعاملات جلسة سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، متصدراً الأسهم الأكثر ارتفاعاً، في أولى جلسات عودته للتداول.

وكان سهم الشركة قد أغلق على سعر 11.06 ريال عند تعليق التداول عليه مطلع يوليو 2018.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.67% ما يعادل 59.58 نقطة، ليتجاوز مستوى 9000 نقطة لأول مرة منذ يوليو 2019.

وأعادت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، التداولات على أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو"، بعد نشر الشركة نتائجها المالية الأولية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (تسعة أشهر)، مع تقرير مراجع الحسابات المتضمن رأياً حول تلك القوائم.

وكشفت "تداول"، الخميس الماضي، عن رفع تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" ابتداءً من اليوم، بعد تعليق التداولات عليه منذ مطلع يوليو 2018، لعدم إعلانها قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018.

ويأتي قرار "تداول" بعد إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو"، اليوم الخميس، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن السبب الرئيسي في انخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وبشأن تسوية عقد أحد الموردين، أوضحت "عذيب للاتصالات"، في بيان منفصل على "تداول"، أن الرصيد المستحق الجديد والبالغ 370 مليون ريال تم إعادة جدولته، ودفع مبلغ 125 مليون ريال عند توقيع الاتفاقية، وجدولة باقي الرصيد البالغ 245 مليون ريال على خمسة أقساط سنوية متساوية تبلغ 49 مليون ريال تبدأ بتاريخ 1 يوليو 2022 باستثناء القسط الأخير ينتهي في 1 يناير 2026.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات، قد أظهرت، تحولها لتحقيق 126.85 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، مقارنة بصافي خسائر نحو 9.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تحولت "عذيب للاتصالات" لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 102.55 مليون ريال، مقابل صافي خسائر نحو 62.49 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت "عذيب للاتصالات"، إن الخسائر التراكمية انعكست من 44.67% والتي تمثل 102.09 مليون ريال من رأس مال الشركة كما في نهاية الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أرباح تراكمية بلغت 24.76 مليون ريال والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020، وذلك بسبب تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أربح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي آخر مارس من العام التالي.