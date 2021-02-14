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هيئة السوق السعودية تُقر طرح صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل

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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تُقر طرح صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل

الهيئة للمستثمرين: يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، عن قرارها بالموافقة لـ "شركة دراية المالية" على طرح وحدات "صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

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وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، لأن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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