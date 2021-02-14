أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، اليوم الأحد، عن سعر الطرح النهائي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، والتي بلغت 72 ريال للسهم.

وأوضحت السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي، والمجموعة المالية هيرميس السعودية مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة تفاصيل إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 72 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6320% من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 750 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل ويستمر يومين.