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بيتكوين تقترب من 50 ألف دولار

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بيتكوين
عملات مشفرة

بيتكوين تقترب من 50 ألف دولار

العملات الافتراضية بدأت تدخل بشكل متزايد ضمن التيار الرئيسي كأصول ووسيلة دفع روتينية

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دبي - رويترز

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ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد واقتربت من 50 ألف دولار الأحد مستفيدة من ارتفاع قياسي بعد تبني وول ستريت وماين ستريت على نحو متزايد للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

وبلغ سعر بيتكوين 48700 دولار صباح الأحد بزيادة أكثر من 3%. وتم تداولها حتى مستوى مرتفع بلغ 49714 دولارا في وقت سابق اليوم. وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70% تقريبا حتى الآن.

وبعد فترة طويلة من تجنب الشركات المالية التقليدية لهذه العملة يبدو أن بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى بدأت تدخل بشكل متزايد ضمن التيار الرئيسي كأصول ووسيلة دفع روتينية.

وكان بنك (بي.إن.واي ميلون) قد قال الأسبوع الماضي إنه أنشأ وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها بعد أيام فقط من كشف شركة تسلا التي يملكها إيلون ماسك النقاب عن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة وإنها ستقبل قريبا أن يتم دفعها كشكل من أشكال شراء سياراتها.

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