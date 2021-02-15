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نيكاي يغلق فوق 30 ألف نقطة بفضل انتعاش الأرباح وآمال نمو الاقتصاد

أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يغلق فوق 30 ألف نقطة بفضل انتعاش الأرباح وآمال نمو الاقتصاد

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طوكيو - رويترز

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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين لتغلق عند أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما بفضل تنامي التوقعات بانتعاش أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.91 %، إلى 30084.15 نقطة، ليبلغ مجددا المستوى النفسي المهم عند 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 1990.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 %، إلى 1953.94 نقطة ليغلق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 1991.

وصعدت أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية، إذ يواصل المستثمرون المراهنة على القطاعات المتوقع أن تبلى بلاء حسنا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ اليابان حملة تطعيم مضاد لفيروس كورونا الأسبوع الحالي ما يدعم الأسهم أيضا. لكن الأسهم اليابانية ارتفعت 8%، منذ بداية الشهر الجاري، ويحذر بعض المحللين من أن السوق ربما تشهد تداولات محمومة.

وتلقت الأسهم الدعم أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي.

وتصدر سهم داي-إيتشي سانكيو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 3.6 %، وتلاه سهم فانوك كورب الذي صعد 3.39%.

وتذيل سهم هيتاتشي المؤشر توبكس 30 منخفضا 0.94 %، وتلاه سهم كاو كورب الذي خسر 0.48 %.

وتقدم 163 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 59.

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