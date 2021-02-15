قال مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، إن هناك تركزا كبيرا للعملة الرقمية Dogecoin لدى بعض من المتداولين، مشيراً إلى أنه يدعم قيامهم ببيع معظمها.

والجدير بالذكر أن "ماسك" ساهم في تزايد شعبية العملة الرقمية من خلال تغريداته عنها، كما قام بشراء بعض منها لابنه.

وكانت الـ Dogecoin قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع.

يذكر أن من ضمن أكبر المستثمرين الأفراد في عملة بيتكوين حول العالم هو مستثمر أميركي يدعى روجر فير، ويملك 100 ألف بيتكوين تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار.

ثم مؤسس Digital Currency Group باري سلبرت، الذي تصل ثروته في البيتكوين إلى 500 مليون دولار.

كما أن التوأم وينكليفوس، مؤسسي بورصة Gemini للعملات المشفرة، يمتلكان 180 ألف بيتكوين تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار.

واستثمر مؤسس صندوق Allocations كنغسلي أدفاني 34 ألف دولار في بيتكوين وأصبح مليونيرا في سن 24.

أمّا مؤسس جامعة Draper تيم درابر، فاشترى 30 ألف بيتكوين في مزاد في 2014 تبلغ قيمتها الآن 1.4 مليار دولار.

ويمتلك الرئيس التنفيذي لـ MicroStrategy مايكل سايلر 17 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها 830 مليون دولار.