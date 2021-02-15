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الإمارات تعيد العمل بنسبة 10% للانخفاض الأقصى اليومي للأسهم

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

الإمارات تعيد العمل بنسبة 10% للانخفاض الأقصى اليومي للأسهم

لم يحدد قرار مجلس الوزراء موعد إعادة العمل بهذا التعديل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إعادة العمل بنسبة 10% المقررة للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم في الأسواق المالية.

ولم يحدد قرار مجلس الوزراء موعد إعادة العمل بالنسبة القصوى للانخفاض اليومي والتي كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت قراراً بشأنها لتعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاَ في مارس/آذار 2020.

وبسبب تداعيات جائحة كورونا على الأسواق العالمية والمحلية، في مارس الماضي، اتخذ القرار بتعديل مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5%، من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، حيث طبق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس 2020.

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