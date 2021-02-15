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عمومية "تبوك الزراعية" تصوت على زيادة رأس المال 150 مليون ريال 9 مارس

تبوك الزراعية
تبوك الزراعية
سوق السعودية

عمومية "تبوك الزراعية" تصوت على زيادة رأس المال 150 مليون ريال 9 مارس

سيصبح رأس المال بعد الزيادة 391.7 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلن مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأسمال الشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية ليصبح بعد الزيادة 391.7 مليون ريال، مقارنة مع 241.7 مليون ريال قبل الزيادة، أي أن الزيادة ستكون بما قيمته 150 مليون ريال.

تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية، والتي تتمثل الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح و الفواكه و يتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل و صيانة معدات الزرع و الحصاد و الري و نقل المحاصيل، وسداد مديونيات و قروض الشركة و الاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.

وستكون طريقة الزيادة عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم كأسهم عادية.

كما ستبحث عمومية تبوك التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين خالد عبد الرحمن علي الخضيري (عضو مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 14 ديسمبر الماضي لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30 مارس المقبل خلفا للعضو السابق محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي عضو غير تنفيذي.

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