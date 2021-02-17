خسائر بمعظم أسواق الخليج.. أكبرها في قطر
القيود المفروضة على التجارة والسفر تواصل الضغط على الأسهم
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأربعاء، وتخلى المؤشر الرئيسي في السعودية عن مكاسبه المبكرة بعد ارتفاع لتسع جلسات متتالية.
فقد هبط المؤشر السعودي 0.2% وقاد سهما شركة الاتصالات السعودية والبنك السعودي الفرنسي الخسائر متراجعين 2.2% و2.6% على الترتيب.
وكانت بيانات حكومية أظهرت أن التضخم في السعودية زاد إلى 5.7% في يناير كانون الثاني من 5.3% في الشهر السابق، مواصلا ارتفاعه الذي تغذيه زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي.
وتكبد المؤشر القطري أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية، حيث اختتم الجلسة على تراجع 1.1%. ومني المؤشر بأكبر تراجع في نحو ثلاثة أشهر.
وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج وإفريقيا، 2.4%، متكبدا خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.
وقال دانيال تقي الدين محلل السوق لدى إف.إكس-بريموس.كوم إن القيود المفروضة على التجارة والسفر تواصل الضغط على الأسهم الخليجية.
وختم المؤشر الرئيسي في دبي الجلسة على انخفاض 0.6%، متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.5%.
وتراجع سهم دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، في الجلسة السابقة 2.6% بعد إعلانه تراجعا حادا في الأرباح السنوية.
ونزل سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 3.5% ليصبح الأكثر هبوطا على المؤشر.
في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5% مسجلا أكبر خسارة مئوية يومية منذ بداية الشهر مع ضغط أسهم القطاع المالي والاتصالات على المعنويات.
وأغلق سهم شركة اتصالات على تراجع 0.8%.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1%، مع تراجع 27 سهما من أسهمه الثلاثين. وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد 1%.