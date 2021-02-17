قال كبير المستشارين الاقتصاديين في Alliance، محمد العريان، إن "المخاطرة المفرطة" مثل التداولات الجنونية على بعض الأسهم التي تسببت بها منصتا ريديت وروبن هود كادت تؤدي إلى انهيار كان بدوره سينقل العدوى إلى أسواق أخرى.

وأوضح أن المستثمرين يدركون أن أسعار الأصول مرتفعة للغاية ولكن هناك سبب لارتفاعها لأنه بالإضافة إلى ضخ السيولة الهائلة من قبل البنوك المركزية، هناك أيضًا احتمالات حقيقية لتدفقات ضخمة من السياسة المالية.

وأشار إلى أن المستثمرين يشعرون بالراحة حيال ركوب موجة السيولة التاريخية الهائلة.

وأوضح أن شركات القطاع الخاص تتبنى البيتكوين كأدة دفع أو استثمار لكن السلطات تواصل التحذير من مخاطرها والخطر هو متى تقول السلطات "كفى".