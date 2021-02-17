.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بورصة طوكيو تتخلى عن قمة 30 عاما بفعل بيع لجني الأرباح

بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو

بورصة طوكيو تتخلى عن قمة 30 عاما بفعل بيع لجني الأرباح

حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي

متابع الغاء المتابعة

طوكيو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد قفزة في الآونة الأخيرة رفعتها إلى قمة 30 عاما، حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي من ركود ناجم عن فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.58% إلى 30292.19 نقطة من مرتفع أمس الثلاثاء عند 30714.52 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 1990.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1961.49 نقطة، وذلك بعد يوم من بلوغ أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 1991.

وقادت أسهم الرقائق والإلكترونيات الخسائر على نيكاي، إذ تراجع سهم تي.دي.كيه 3.23%، وخسر سهم ياساكاوا إلكتريك 3.23% وفقد سهم طوكيو إلكترون 2.2%.

وجاءت الخسائر بعد هبوط خلال الليل لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد