هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد قفزة في الآونة الأخيرة رفعتها إلى قمة 30 عاما، حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي من ركود ناجم عن فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.58% إلى 30292.19 نقطة من مرتفع أمس الثلاثاء عند 30714.52 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 1990.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1961.49 نقطة، وذلك بعد يوم من بلوغ أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 1991.

وقادت أسهم الرقائق والإلكترونيات الخسائر على نيكاي، إذ تراجع سهم تي.دي.كيه 3.23%، وخسر سهم ياساكاوا إلكتريك 3.23% وفقد سهم طوكيو إلكترون 2.2%.

وجاءت الخسائر بعد هبوط خلال الليل لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة.