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جي بي مورغان: أسعار بيتكوين المرتفعة لن تستمر إلا بشرط!

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بيتكوين

جي بي مورغان: أسعار بيتكوين المرتفعة لن تستمر إلا بشرط!

وصلت لمستوى قياسي جديد

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دبي - العربية.نت

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قال البنك الاستثماري جي بي مورغان إن التقلبات الحادة في سعر البتكوين يجب أن تتراجع، وبشكل ملحوظ، حتى تستطيع العملة المشفرة الحفاظ على مستوياتها السعرية الحالية.

وأشار فريق الباحثين لدى البنك إلى أن القيمة السوقية للبتكوين ارتفعت بـ 700 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة، رغم أن إجمالي الاستثمارات المؤسساتية خلال الفترة لم تتعدَّ الـ 11 مليار دولار، في إشارة إلى طبيعة المضاربة التي تشهدها البتكوين.

وارتفعت عملة بيتكوين فوق 51.259 ألف دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى، مما أضاف قوة إلى الارتفاع الذي تغذيه علامات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكتسب قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 4.2%، بحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، على موقع coinmarketcap.

عملة بيتكوين تواصل مؤخرا اختراق مستويات قياسية جديدة، وارتفعت بأكثر من 70% منذ مطلع العام الجاري، وجاءت معظم المكاسب بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار بيتكوين.

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