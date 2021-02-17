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مفاجأة صادمة.. 99% من متداولي بيتكوين لا يعرفون ما هي

بيتكوين

مفاجأة صادمة.. 99% من متداولي بيتكوين لا يعرفون ما هي

الرئيس التنفيذي لشركة CFI للعربية: التداولات يقودها جيل جديد من المضاربين يسود الساحة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة CFI نضال عبد الهادي في مقابلة مع "العربية" أن التداولات المحمومة على العملة المشفرة "بيتكوين" يقودها جيل جديد من المضاربين يسود الساحة.

وأضاف عبد الهادي أن "99% من المستثمرين في بيتكوين لا يعرفون ما هي".

ارتفعت عملة بيتكوين فوق 51.259 ألف دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى، مما أضاف قوة إلى الارتفاع الذي تغذيه علامات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكتسب قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 4.2%، بحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، على موقع coinmarketcap.

وتواصل عملة بيتكوين اختراق مستويات قياسية جديدة، وارتفعت بأكثر من 70% منذ مطلع العام الجاري، وجاءت معظم المكاسب بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار بيتكوين.

وكانت الخطوة التي اتخذتها Tesla، والتي قالت أيضاً إنها ستقبل بيتكوين كوسيلة دفع، هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي قفزت بعملة بيتكوين من هامش التمويل إلى ميزانيات الشركة وول ستريت، حيث بدأت الشركات الأميركية ومديرو الأموال التقليديون في شراء العملة.

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