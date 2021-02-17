واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1793.37 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1788.40 دولار، نقلاً عن رويترز.

جاء ذلك بعد قفزة بعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير/شباط 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير/كانون الثاني، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6% إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3% إلى 27.29 دولار.