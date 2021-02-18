انخفضت الأسهم اليابانية قليلا، اليوم الخميس، مع تحول المستثمرين إلى الحذر بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة التي رفعت السوق لما فوق 30 ألف نقطة، لكن مكاسب قوية في سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس حدت من التراجع.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.19% إلى 30236.09 نقطة، ليفقد مكاسب حققها في وقت مبكر، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1941.91 نقطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، استعاد المؤشر نيكي ارتفاعه إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 1990 وسط توقعات متنامية بشأن التعافي الاقتصادي.

وقفز سهم فاست للتجزئة 4.58% ليصبح أكبر مساهم في صعود نيكي وتلاه سهم تشوجاي للأدوية الذي ارتفع 2.17%.

ودعم التفاؤل المحيط بتوزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في اليابان أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) لترتفع 0.8% و0.85% على الترتيب.

وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بعد إغلاق ناسداك منخفضا أمس. وتراجع سهم نيديك اليابانية 2.18% وسهم رينيساس إلكترونيكس 2.51% وأدفانتست 3.67%.

وتصدر سهم هيتاتشي الأسهم الخاسرة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر نيكي إذ انخفض 3.48% وتلاه سهم مجموعة ميزوهو المالية الذي خسر 2.24%.

وتقدم 38 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 181.