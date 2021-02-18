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اللون الأحمر يخيم على أسواق الخليج.. ومؤشر أبوظبي يخالف صعوداً

أسواق الخليج

اللون الأحمر يخيم على أسواق الخليج.. ومؤشر أبوظبي يخالف صعوداً

تأثر المؤشر السعودي بضغوط ناجمة عن خسائر لأسهم الخدمات المصرفية عليه

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دبي - العربية.نت

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أغلقت أغلب البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على تراجع اليوم الخميس، وتأثر المؤشر السعودي بضغوط ناجمة عن خسائر لأسهم الخدمات المصرفية عليه.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية الجلسة على تراجع 0.7%، لكنه لا يزال مرتفعا 0.9% هذا الأسبوع.

وهبط سهم مصرف الراجحي 0.7%، في حين نزل سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصارف المملكة، 1.9%.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر السادس على التوالي لتصل إلى ذروة 8 أشهر في ديسمبر كانون الأول 2020، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.7% من تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.1%.

وتراجع المؤشر 2.2% للأسبوع بأكمله في أكبر خسارة أسبوعية يتكبدها منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

على صعيد منفصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أمس الأربعاء، أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات بوينغ 737 ماكس وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد. وشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي مشتر رئيسي للطائرة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1% مع ارتفاع سهم شركة الدار العقارية 0.8% وزيادة سهم الدولية القابضة 0.7%,

لكن المؤشر سجل أول خسارة أسبوعية له لهذا العام.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.67% وسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 29 أكتوبر تشرين الأول.

وضغط أداء أسهم القطاع المالي على المعنويات مع تراجع سهمي بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الأهلي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بلغ 1.4%.

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