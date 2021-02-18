على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والذي استمر أكثر من 18 شهرا في هونغ كونغ، عاد المارد الآسيوي ليثبت أنه رقم صعب في جذب الاستثمارات والتداولات القياسية في بورصة هانغ سنغ.

وارتفع معدل التداول اليومي في بورصة هونغ كونغ إلى 25 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

ويمثل حجم التداول هذا 60% من حجم التداول في بورصة نيويورك، إذ تصل أحجام التداول هناك إلى 44 مليار دولار يوميا، كما يرتفع بـ 4 أضعاف عن حجم التداول في بورصة لندن خلال نفس الفترة.

يذكر أن لندن فقدت الشهر الماضي موقعها كأكبر مراكز التداول في أوروبا إلى بورصة أمستردام. ويأتي ارتفاع أحجام التداول في بورصة هونغ كونغ بسبب الإدراجات الأخيرة خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وأدرجت شركة Kuaishou المنافسة لتيك توك الشهر الحالي بقيمة إدراج وصلت إلى 5.4 مليار دولار. ويعتبر إدراج Kuaishou الأكبر عالميا في قطاع التكنولوجيا منذ إدراج أوبر في العام 2019.

وما يميز إدراجات بورصة هونغ كونغ هو انخفاض أسعار الإدراجات مقارنة بالإدراجات في البر الرئيسي في الصين.

ولعب ارتفاع أحجام التداول في بورصة هونغ كونغ إلى ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13% منذ بداية العام مقارنة بـ 5% فقط لكل لبورصة لندن ونيويورك لتستحق البورصة لقب بورصة ناسداك آسيا بجدارة.