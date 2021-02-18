بشكل مفاجئ، قررت إدارة البورصة المصرية، وقف التعامل على أسهم شركة "سي أي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية.

وأوضحت البورصة في بيان حديث، أن القرار يأتي لحين قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بنشر بيان بخصوص ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام بنك مصر بتعديل سعر عرض الشراء.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد وافقت على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من بنك مصر حتى عدد 652.8 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة "سي أي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، بسعر 4.7 جنيه مصري للسهم الواحد، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

وقبل أيام وافق مجلس إدارة شركة "سي أي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، على تعيين بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه مستشاراً مالياً مستقلاً لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.

ووفق نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم، فقد حققت المجموعة أداء مرنا لعام 2020 بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال العام، وجاء ذلك مدعوما بالأداء الجيد لمحفظة أعمال الخدمات المالية غير البنكية بفضل قوة الملاءة المالية ومستوى السيولة الجيد للشركة.

واستطاع قطاع خدمات التمويل تعزيز محفظة أعماله لتصل إلى 10.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي متميز قدره 24%. بلغ صافي دخل الفائدة 845 مليون جنيه في عام 2020، بارتفاع قدره 13% مقارنة بالعام السابق وبلغت هوامش صافي الفائدة 9.1%.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحصص الأقلية 475 مليون جنيه بتراجع قدره 12% مقارنة بالعام السابق. وجاء انخفاض صافي الربح متأثرا بتحديات السوق والتي أثرت سلبا على معدل نمو أعمالنا في قطاعي السمسرة والاستثمار البنكي، والمصروفات المرتبطة بالأنشطة الجديدة.

وعلى المستوى التشغيلي، عززت "ريفي" تواجدها في السوق بزيادة عدد فروعها بواقع 70% ليصل إلى 102 فرع، بينما بلغت محفظة القروض 1.0 مليار جنيه بنهاية العام، بنمو بلغت نسبته 46% مقارنة بالعام السابق.

وانتهت "كوربوليس" من إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جم، وهي الصفقة الأكبر في تاريخها، مما يؤهلها لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على محفظة قوية للتأجير التمويلي. كما تواصل مبادراتنا الجديدة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري في التوسع حيث حققت الأخيرة نقطة التعادل في عام 2020.