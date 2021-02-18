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بلاك روك تبدأ بالاستثمار في بيتكوين

بيتكوين

بلاك روك تبدأ بالاستثمار في بيتكوين

وسط تراجع أسعار الفائدة

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في شركة بلاك روك، ريك ريدر، أن الشركة التي تدير أصولا بـ 8.7 تريليون دولار، بدأت تستثمر قليلا في بيتكوين.

ولم يحدد ريدر نسبة الاستثمار في العملة المشفرة لكنه أشار إلى أن مدى تعرض المستثمر لبيتكوين يعتمد على الشكل الذي تبدو عليه بقية المحفظة.

وأضاف أن الاحتفاظ بجزء من النقد في أشياء مثل العملات المشفرة يبدو منطقيا بالنسبة له خاصة أن الناس يبحثون عن أدوات للحفاظ على القيمة في بيئة الفوائد المنخفضة.

في يناير، أضافت بلاك روك، عقود بيتكوين الآجلة كاستثمار محتمل لاثنين من صناديقها، وفقًا لتقرير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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