سجل الدولار تداولات عند أقل بقليل من مرتفعات بلغها في الآونة الأخيرة، بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين.

إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي يتعافى من جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من نظرائه.

وجرى تداول بيتكوين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفا و640 دولارا الذي بلغته أثناء الليل، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85% منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأميركية على تحقيق انتعاش قوي في يناير كانون الثاني، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين أيضا مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء لحشد الدعم للخطة.

وفي غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم، بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.

ونزل مؤشر الدولار 0.15% إلى 90.748، اليوم الخميس، في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن ارتفع 0.2% أثناء الليل و0.4% يوم الثلاثاء.

وربح المؤشر نحو 1% منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض 7% تقريبا في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 89.206 في أوائل يناير كانون الثاني.

وربح اليورو 0.2% إلى 1.2065 دولار بعد أن نزل 0.5% أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.

واستقر الدولار تقريبا عند 105.735 ين عقب تراجعه أمس الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 106.225.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأميركية وبلغ مستوى مرتفعا جديدا مقابل اليورو عند 86.70 بنس.

والإسترليني أفضل العملات أداء بين مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار هذا العام.