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"تداول" تدرج أدوات دين حكومية تتجاوز 3 مليارات ريال

تداول
شركة السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول" تدرج أدوات دين حكومية تتجاوز 3 مليارات ريال

تدرج ابتداءً من يوم الأحد 21 فبراير 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية 3.16 مليار ريال.

وقالت "تداول"، في بيان، أدوات الدين تتوزع على إصدارين، الأول عبر زيادة إصدار بقيمة 1.23 مليار ريال ليصل إلى 2.11 مليار ريال، والثاني زيادة في إصدار بقيمة 1.93 مليار ريال ليصل إلى 4.005 مليار ريال.

وأضافت أن الزيادة تدرج ابتداءً من يوم الأحد 21 فبراير 2021.

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كانت "تداول"، قد ألغت الشهر الماضي إدراج أدوات دين حكومية بناءً على طلب وزارة المالية السعودية، بقيمة إجمالية 1.05 مليار ريال.

ووافقت في يناير الماضي، على الطلب المقدم من وزارة المالية السعودية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 2.955 مليار ريال، توزعت على إصدارين بقيمة 880.02 مليون ريال، و2.075 مليار ريال على التوالي.

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