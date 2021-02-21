أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الأحد، في غياب عوامل جديدة، في حين ضغط قطاع العقارات على مؤشر دبي.

وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7% بعدما تكبد خسائر لجلستين، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1% وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.8%.

أجازت هيئة الغذاء والدواء في المملكة استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19.

وتراجع المؤشر الرئيسي بدبي 0.3% متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية القيادي 0.8% وانخفاض سهم داماك العقارية 2.5%.

كانت داماك، المالكة لملعب الغولف الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحمل اسم (ترمب)، قالت الأسبوع الماضي إن السوق العقارية في الإمارة تضررت بوجه عام من الجائحة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني إن "الانتعاش الحقيقي" سيستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 24 شهرا.

تكبدت داماك خسارة صافية 37 مليون درهم قبل عام.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.2% مدعوما بارتفاع سهم شركة اتصالات 0.8%. وتراجع المؤشر القطري 0.1% وهبط سهم البنك التجاري القطري 2.2%.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 1.1%.