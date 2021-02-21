أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، الدكتور محمد عمران، قرارا تنفيذيا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 عاما إلى أقل من 21 عاما بمبلغ 10,000 جنيه على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقال عمران بتصريح صحافي إن تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المسجلين الذين يمتلكون أسهما في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10.000 جنيه مصري.

وأضاف رئيس الهيئة أن الإحصائيات توضح أن 56% أو بما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه مصري بقيمة إجمالية 263 جنيه مصري وبمتوسط قيمة للمحفظة 1,220 جنيهاً في حين أن ثلثي المتعاملين أو 253 ألف مُتعامل يَمتلكون محافظ أقل من 10,000 بإجمالي قيمة 540 مليون بمتوسط 2,140 جنيها للمحفظة.

على صعيد آخر، تُوضح الإحصائيات أن هناك 2,280 شَخصا اعتباريا يمتلكون حوالي 571 مليار جنيه بمتوسط ربع مليار أو 250 مليون جنيه مصري للمحفظة.