حافظ مؤشر سوق الأسهم السعودية، خلال جلسة الأحد على مستواه المرتفع فوق 9 آلاف نقطة بدعم نتائج قوية من قطاعي البنوك والاتصالات على صعيد الأرباح السنوية والفصلية للربع الرابع من العام الماضي.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسية مرتفعاً 0.68% ليكسب 61.74 نقطة، ويقفل عند مستوى 9085.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

بدوره أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" أن قطاع البنوك السعودية، يحافظ على معدلات نمو قوية على جانبي الودائع والإقراض، إضافة إلى أداء مميز في صافي الأرباح السنوية.

وقال العمران إن نتائج بنوك المملكة، حققت أرقاماً فاقت التوقعات خصوصا البنوك القيادية، مثل مصرف الراجحي، مسلطا الضوء على ما حصل في بنك الرياض، من تأثر بالمخصصات المرتفعة التي تضاعفت تقريبا عن العام الماضي، لكن البنك حقق أداء قويا في الأنشطة التشغيلية جعل المستثمرين يتفاعلون إيجابيا مع السهم اليوم.

واعتبر أن المساهمين، باتوا ينظرون بشكل أكبر إلى الأنشطة التشغيلية والنظرة المستقبلية للأداء، وهذا يعكس تفاؤلا كبيرا ومعدلات أفضل للقطاع المصرفي.

وأشار العمران إلى نتائج قوية في قطاع الاتصالات، بخاصة إعلان موبايلي عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت 2425.8%.

وقال إن موبايلي استفادت من نوعية العملاء ذوي الدخل العالي، بينما تأثرت زين من استراتيجية مختلفة، والتي هي بصدد إعادة هيكلة رأس المال.

ومع ختام جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية، وسابتكو، ومدينة المعرفة، وصدر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتشب، واللجين، وساب للتكافل، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.15%.

فيما كانت أسهم شركات لازوردي، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابتكو، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، ولازوردي، والفخارية، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 359.75 نقطة ليقفل عند مستوى 27096.25 نقطة، وبتداولات بلغت 101 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 960 ألف سهم تقاسمتها 2219 صفقة.