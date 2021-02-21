سجلت بيتكوين مستويات قياسية جديدة أوصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار وهو ما دفع بإيلون ماسك بالتغريد عبر حسابه على تويتر، قائلا إنه يرى أسعار البيتكوين وإيثريوم مرتفعة.

جاء ذلك ردا على Peter Schiff وهو مشكك في العملات المشفرة ومن مناصري الذهب.

وهناك صراع بين المؤمنين بأهمية العملات المشفرة القادرة على لعب دور في التحوط ضد المخاطر مثل التضخم من جهة والمشككين فيها من جهة أخرى، والذين يعتبرونها فترة جنون أشعلتها سياسات التحفيز النقدي والمالي.

وتمكنت عملة "بيتكوين" من تحطيم أرقام قياسية جديدة، حيث قفزت خلال الساعات الماضية بنسبة 5.5% متجاوزة مستوى 54.8 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وفق موقع "coinmarketcap"، سجلت العملات الرقمية مكاسب مجمعة بلغت نسبتها 90% رابحة أكثر من 783 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 879.3 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 1011.8 مليار دولار في الوقت الحالي.

ومنذ بداية العام الحالي، قفزت عملة "بيتكوين" بنسبة 108.2% رابحة نحو 28418 دولارا، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 26272 دولارا في إغلاق تعاملات العام الماضي إلى مستوى 54690 دولارا في تعاملات متأخرة من يوم الجمعة الماضي.