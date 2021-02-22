أسهم اليابان ترتفع 0.46% بفضل آمال التعافي

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، لتنهي سلسلة خسائر استمرت على مدى ثلاثة أيام، إذ أدى التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد من الجائحة إلى تحفيز عمليات شراء جديدة في أسهم شركات المواد وتلك المرتبطة بالسفر وأخرى رخيصة مرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.46% إلى 30156.03 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49% إلى 1938.35 نقطة.

واقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات التقييمات المنخفضة ومن بينها يوكوهاما رابر وسوميتومو ميتال اللذان ارتفعا 8.9% و7.2% على الترتيب.

كما تقدمت الأسهم المرتبطة بالسفر إذ يراهن المستثمرون على استمرار تعافي الاقتصاد العالمي في ظل تنامي زخم برامج التطعيم من كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وصعد سهم شركة الطيران إيه.إن.إيه هولدينجز 5.8% بينما أضاف سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) المنافسة 5.7%. كما انتعشت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر، إذ صعد سهم جيه.فرونت للتجزئة 2.4% وزاد سهم تاكاشيمايا 1.6%.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق الأداء الجيد، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 6.3%.

ودفع صعود عوائد السندات الأميركية أسهم الشركات المالية اليابانية للارتفاع، وتعتبر تلك الشركات مستفيدة من ارتفاع الدخل من الفائدة، وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.8% وأضاف مؤشر شركات التأمين 0.8%.