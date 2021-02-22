ارتفاع النحاس إلى مستويات تخطت 9 آلاف دولار للطن

ارتفع النحاس إلى مستويات هي الأعلى في عشر سنوات، متخطياً مستويات 9 آلاف دولار للطن.

يأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل بسرعة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا وارتفاع الطلب على هذا المعدن ليتخطى المعروض في الأسواق.

ومن جانبه، أشار غولدمان ساكس إلى أن ارتفاع أسعار النحاس الأخير مبرر بارتفاع الطلب من الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية، متوقعا شحا في المعروض خلال الأشهر المقبلة، لتواجه الأسواق هذا العام أكبر عجز في معروض النحاس منذ عشرة أعوام.