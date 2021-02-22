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الليرة التركية تهبط 2% بعد دفاع الحكومة عن سياسات سابقة

الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط 2% بعد دفاع الحكومة عن سياسات سابقة

سياسات وزير المالية السابق أدت لهبوط حاد باحتياطيات النقد الأجنبي

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أسطنبول - رويترز

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هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 2% أثناء التعاملات الاثنين مرتدة عن موجة صعود استمرت 4 أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق التي أدت إلى هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 1715 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94% عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس آب.

وارتفعت الليرة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة.

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