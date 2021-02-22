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تغطية اكتتاب الأفراد في "الخريف لتقنية المياه" بنسبة 1511%

الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

تغطية اكتتاب الأفراد في "الخريف لتقنية المياه" بنسبة 1511%

بلغ عدد المكتتبين الأفراد 137 ألف مكتتب قاموا بضخ 816 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الخريِّف لتقنية المياه والطاقة انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم بنسبة تغطية لاكتتاب الأفراد 1511.52%.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 136,988 مكتتب قاموا بضخ 816,220,800 ريال للاكتتاب في عدد 750,000 سهم بسعر 72 ريالا للسهم الواحد.

وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 750,000 سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 6,750,000 سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

يذكر أنه تم تخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها.

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