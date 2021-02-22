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أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في 7 أشهر

سبائك من الذهب
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
سعر الذهب

أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في 7 أشهر

مع تفوق ضعف الدولار على ارتفاع عوائد السندات

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1791.50 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو/تموز عند 1759.29 دولار يوم الجمعة.

وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1787.70 دولار.

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وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة اليوم الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونغرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6% إلى 27.38 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم 1% إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.

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