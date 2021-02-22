يلين: من المفيد أن يدرس الفيدرالي عملة رقمية بالدولار

اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن "من المفيد أن يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملة رقمية بالدولار" واصفة عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة بأنها "عملة مضاربية غير فعالة في التعاملات".

وأضافت يلين بتصريحات لها الأثنين نشرتها وكالة "رويترز" أن "العملات الرقمية قد تؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص، لكن يجب دراسة مسائل كثيرة من بينها حماية المستهلك وغسيل الأموال".

وذكرت أن الحكم على نجاح خطة الرئيس جون بايدن التحفيزية سيكون بمدى السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.

ومتحدثة في ندوة عبر الانترنت، هونت يلين من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن لتعافي الولايات المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يناقشها الكونغرس حاليا.

وقالت إنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأميركية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007.

من جانب آخر، هبطت العملة الافتراضية الأكثر شهرة بيتكوين، الاثنين، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأحد، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.

وانخفضت العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم 8% إلى أقل من 53 ألف دولار، مما يجعلها في طريقها نحو أسوأ يوم لها على مدار شهر. وآخر انخفاض لها كان بنسبة 7.5% إلى 53 ألفا و177 دولارا.

وكانت بيتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا أمس الأحد، وكانت ارتفعت خلال مطلع هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار الجمعة.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم بعد بلوغها مستوى قياسيا السبت. وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7% عند 1756 دولارا.